Криминал 13 сентября 2023, 12:48 Жителя отправили за решетку за призывы взорвать Крымский мост Жителю Красноярского края дали 7 лет тюрьмы за призывы взорвать Крымский мост РИА «Новости»

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Жителя Канска осудили на семь лет колонии строгого режима после призывов о расправе над русскими и подрыве Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

«Мужчина в социальной сети „Одноклассники“ размещал сообщения, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста», — привел ТАСС данные ведомства.

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Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Канска виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению террористических действий и экстремистской деятельности. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку командира разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко. Он убивал мирных жителей Донбасса по мотивам политической или идеологической ненависти.