Жителя Орловской области задержали по подозрению в убийстве матери

В Орловской области задержали 46-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве родной матери. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, убийство произошло в городе Ливны. Следствие предполагает, что между мужчиной и его матерью вспыхнула ссора, во время которой подозреваемый несколько раз ударил пенсионерку по голове. Полученная травма оказалась смертельной. Возбуждено уголовное дело.