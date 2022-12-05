Криминал 05 декабря 2022, 18:04 Жителя Оренбургской области осудят за изнасилование ребенка

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Житель Новотроицка пойдет под суд за надругательство над ребенком. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Оренбургской области.

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Злоумышленник стал фигурантом дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, которая не достигла возраста 14 лет. По версии следователей, мужчина заметил на улице девочку, завел к себе в квартиру и изнасиловал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.