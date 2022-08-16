Жителя Оренбурга приговорили к общественным работам за неуплату алиментов

Над жителем Оренбурга состоялся суд. Мужчину обвинили в неуплате алиментов. Об этом сообщил портал 56orb.ru со ссылкой на Дзержинский суд областного центра.

Злоумышленник укрывался от выплат на протяжении десяти месяцев. В результате сумма его долга составила один миллион 60 тысяч 944 рублей.

«С целью избежания уголовной ответственности, мужчина производил незначительные выплаты — от 1 до 2 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

При этом злоумышленник свои действия не объяснил, заявив, что имеет право не свидетельствовать против себя. Его приговорили к десяти месяцам исправительных работ, а также удержанию пяти % дохода, передал сайт kp.ru.