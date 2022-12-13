Криминал 13 декабря 2022, 14:44 Жителя Оренбурга приговорили к 8 годам колонии за убийство

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В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил человека на почве ревности к своей жене. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Убийство произошло 26 апреля 2022 года. Находясь в лесу, подсудимый достал нож и ударил им несколько раз любовника жены после того, как тот начал угрожать распространением информации о любовной связи с его супругой. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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Мужчину приговорили к восьми годам колонии строго режима, а также обязали выплатить компенсацию матери погибшего в размере 500 тысяч рублей.

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