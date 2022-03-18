Жителя Омской области заподозрили в жестоком избиении подруги металлическим ведром

В Омской области полиция начала проверку по факту избиения жительницы Воскресенка металлическим ведром, после чего она оказалась в больнице.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию регионального УМВД, медики зафиксировали у нее ушибленную рану затылка.

По словам женщины, после того, как она разругалась со своим сожителем, тот ударил ее металлическим ведром по голове.

Сейчас судмедэкспертиза должна дать заключение о тяжести травм. Ранее мужчину уже судили в связи с избиением человека.