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    18 марта 2022, 04:22

    Жителя Омской области заподозрили в жестоком избиении подруги металлическим ведром

    Арина Бобкова

    В Омской области полиция начала проверку по факту избиения жительницы Воскресенка металлическим ведром, после чего она оказалась в больнице.

    Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на информацию регионального УМВД, медики зафиксировали у нее ушибленную рану затылка.

    По словам женщины, после того, как она разругалась со своим сожителем, тот ударил ее металлическим ведром по голове.

    Сейчас судмедэкспертиза должна дать заключение о тяжести травм. Ранее мужчину уже судили в связи с избиением человека.