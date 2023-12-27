Криминал 27 декабря 2023, 17:01 Жителя Омской области задержали с крупной партией наркотиков в Удмуртии

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Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Омской области с 60 свертками наркотиков в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-служба МВД по республике Удмуртии.

По данным ведомства, правоохранители также обнаружили 20 закладок с запрещенными веществами, которые подозреваемый оборудовал на территории Октябрьского и Первомайского районов города с целью дальнейшего сбыта.

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Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.