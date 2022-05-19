Жителя Омской области осудили за срубленные деревья

Житель Тарского района Омской области незаконно вырубал деревья, чем нанес ущерб государству в размере одного миллиона рублей. Его приговорили к двум годам условного заключения. Также он должен возместить ущерб. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирину Руснак.

По версии следователей, в июле 2021 года злоумышленник незаконно вырубал лиственные деревья, которые располагались на территории северных районов Омской области. Таким образом он нанес ущерб в размере одного миллиона рублей.

По решению суда, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, теперь он обязан возместить нанесенный ущерб.