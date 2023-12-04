04 декабря 2023, 10:54
Жителя Омска задержали за призывы к мобилизованным сдаваться в плен
ФСБ задержала жителя Омска, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен
Молодого жителя Омска, призывавшего мобилизованных россиян сдаваться в плен, задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом в комментарии ТАСС сообщила официальный представитель управления Ирина Руснак.
По данным Руснак, задержанному 22 года. Свои призывы к мобилизованным сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ он публиковал в Сети.
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Против мужчины возбудили дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.
Помимо этого, злоумышленник планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований, указала собеседница агентства. Инструкции о способах пересечения границы России, чтобы добраться до Украины через сопредельные страны, мужчине передал координатор военизированной украинской организации.
У фигуранта дела изъяли технику. В настоящее время правоохранители получили данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, заключила Руснак.
ФСБ
ВСУ
Украина
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