Криминал 04 декабря 2023, 10:54 Жителя Омска задержали за призывы к мобилизованным сдаваться в плен ФСБ задержала жителя Омска, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен РИА «Новости»

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Молодого жителя Омска, призывавшего мобилизованных россиян сдаваться в плен, задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом в комментарии ТАСС сообщила официальный представитель управления Ирина Руснак.

По данным Руснак, задержанному 22 года. Свои призывы к мобилизованным сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ он публиковал в Сети.

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Против мужчины возбудили дело за публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.

Помимо этого, злоумышленник планировал вступить в ряды вооруженных украинских формирований, указала собеседница агентства. Инструкции о способах пересечения границы России, чтобы добраться до Украины через сопредельные страны, мужчине передал координатор военизированной украинской организации.

У фигуранта дела изъяли технику. В настоящее время правоохранители получили данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, заключила Руснак.