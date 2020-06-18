Жителя Омска задержали по подозрению в убийстве. Мотивом преступления стала ревность

Жестокое убийство произошло в Омске. Там до смерти закололи мужчину. В преступлении подозревают местного жителя, который решил расквитаться с любовником супруги.

Рано утром 17 июня жильцы дома на улице Молодогвардейская вызвали полицию. Они рассказали, что собственными глазами видели, как один мужчина убивал другого около подъезда. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Однако спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался 35-летний водитель. На допросе он признал свою вину.

Следствие считает, что ранее местный житель узнал об измене жены. Из-за этого 17 июня в 03:00 он, взяв топор и два ножа, отправился к дому 29-летнего соперника-таксиста и стал его ждать. Когда молодой человек в 06:00 вышел из-подъезда, ревнивый муж напал на него и нанес множество ножевых ранений. В Сети появились кадры убийства.

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После этого 35-летний омич сел в свой автомобиль и попытался скрыться с места преступления. Однако машина застряла в кювете. Тогда он ее поджег, а сам спрятался в гараже. Там его нашли полицейские.

По факту произошедшего открыто уголовное дело о убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. Сейчас допрашиваются очевидцы, стражи порядка ищут главные улики — два ножа, которые местный житель выкинул, уходя с места ЧП.