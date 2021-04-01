Жителя Омска посадят за нападение на полицейского

Мужчину приговорили к тюремному сроку за нападение на полицейского в Омске. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

Уточняется, что злоумышленника задержали по подозрению в краже. В ответ он начал проявлять агрессию и бить правоохранителя. В процессе он случайно сломал полицейскому палец.

«Суд приговорил жителя Омска к тюремному заключению, но подсудимый попытался обжаловать приговор», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина получил три года и четыре месяца колонии.