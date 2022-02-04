Жителя Омска арестовали по подозрению в истязании ребенка

Жителя Омска арестовали на два месяца по подозрению в истязании 9-месячного ребенка сожительницы, решение вынес Первомайский районный суд Омска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную прокуратуру.

«С избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего мужчины, подозреваемого в истязании над 9-месячным ребенком с инвалидностью», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мужчина в отсутствие матери бил ребенка по голове, хватал за ноги и тряс вниз головой. Медики диагностировали у мальчика субдуральную гематому, закрытую черепно-мозговую травму и судороги.

Во время судебного процесса подозреваемый кричал на участников заседания, пытался укрыть лицо под одеждой и требовал ударить из зала прессу.

Женщина с тремя детьми от разных отцов сошлась с подозреваемым Омске в конце прошлого года. В конце января она уехала для оформления пособия, оставив мужчину присматривать за детьми.

Подозреваемый издевался над 9-месячным ребенком в течение недели. Других детей забрали из семьи и поместили в Специализированный дом ребенка.