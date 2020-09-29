Жителя Одинцовского городского округа задержали за развратные действия в отношении школьниц
Из заявлений следует, что инцидент произошел в декабре 2019 года в поселке Бутынь. Местный житель 1965 года рождения в своей квартире совершал развратные действия в отношении двух школьниц, учившихся в седьмом классе. Известно, что ранее указанный мужчина уже был судим по статьям за изнасилование, за насильственные действия сексуального характера и за незаконное проникновение в жилище.
Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело по ч.5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан.
Ранее стало известно, что москвича, над головой крутившего за ногу свою двухмесячную дочь, приговорили к четырем месяцам колонии-поселения. Полиция не оценила тактику «развития гибкости». Причем в России похожие случаи происходят нередко — хотя зачастую родители не стремятся навредить ребенку, дети могут получить серьезные и даже фатальные травмы.