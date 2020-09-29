Жителя Одинцовского городского округа задержали за развратные действия в отношении школьниц

Накануне в полицию обратились две семьи из Одинцовского городского округа с заявлениями на местного жителя, который, по их словам, совершал развратные действия в отношении их несовершеннолетних детей. Об этом «360» сообщил источник в следственных органах.

Из заявлений следует, что инцидент произошел в декабре 2019 года в поселке Бутынь. Местный житель 1965 года рождения в своей квартире совершал развратные действия в отношении двух школьниц, учившихся в седьмом классе. Известно, что ранее указанный мужчина уже был судим по статьям за изнасилование, за насильственные действия сексуального характера и за незаконное проникновение в жилище.

Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело по ч.5 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан.

Ранее стало известно, что москвича, над головой крутившего за ногу свою двухмесячную дочь, приговорили к четырем месяцам колонии-поселения. Полиция не оценила тактику «развития гибкости». Причем в России похожие случаи происходят нередко — хотя зачастую родители не стремятся навредить ребенку, дети могут получить серьезные и даже фатальные травмы.