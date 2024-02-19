Криминал 19 февраля 2024, 16:51 Жителя Одинцова осудили на восемь лет за избиение знакомого до смерти Суд в Одинцове приговорил мужчину к 8 годам за убийство знакомого РИА «Новости»

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Суд вынес приговор мужчине, который забил до смерти своего знакомого в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

В ноябре 2023 года потерпевший украл у фигуранта банковскую карту, из-за чего между мужчинами возник конфликт. Осужденный ударил знакомого не менее 20 раз руками и ногами, после чего скрылся с места преступления. Через некоторое время потерпевший умер от закрытой травмы живота.

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«Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в СК.

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