Криминал 21 февраля 2023, 16:35 Жителя Новосибирской области приговорили к сроку за сбыт 13 килограммов наркотиков

Читать 360tv в

Жителя Новосибирской области приговорили к заключению за распространение 13 килограммов наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Как выяснили следователи, осенью 2021 года злоумышленник сделал тайники с веществами на территориях Орловской, Курской, Новосибирской, Магаданской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Саха (Якутия). Таким образом он распространил свыше 13 килограммов наркотиков.

Реклама

Краснофлотский районный суд Хабаровска приговорил мужчину к семи годам и трем месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Реклама