Криминал 02 июня 2023, 17:25 Жителя Новосибирской области приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство завуча школы

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Мошковский районный суд Новосибирской области приговорил местного жителя к девяти годам и пяти месяцам лишения свободы за убийство завуча школы. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, летом 2020 года в поселке Смоленский молодой человек убил женщину, которая проживала в пристройке к основному зданию школы.

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Отмечается, что нападавшего сдали родственники. Парень будет отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима.