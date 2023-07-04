Криминал 04 июля 2023, 17:02 Жителя Новосибирска заподозрили в нападении на офисы микрозаймов

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Житель Новосибирска стал подозреваемым в деле об ограблении двух офисов микрозаймов на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Как установили следователи, злоумышленник ворвался в офис микрозаймов, показал кассиру предмет, похожий на нож, и потребовал деньги. Женщина отдала ему 13 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию.

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Спустя несколько дней в полицию позвонила сотрудница другой компании, которая располагалась на той же улице. Она рассказала об аналогичном преступлении и заявила, что отдала нападавшему пять тысяч рублей.

Полицейские проверили записи с камер наблюдения и после задержали подозреваемого.