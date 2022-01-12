Жителя Новосибирска заподозрили в изнасиловании двоих маленьких девочек

Жительница Новосибирска обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что 37-летний житель города изнасиловал двух маленьких дочерей ее подруги. Об этом сообщил «Царьград».

Заявительница рассказала, что злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей в возрасте семи и девяти лет. Он являлся сожителем матери пострадавших девочек.

Подозреваемого задержали. Если его вина подтвердится, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за грабеж, кражу, хулиганство, разбой и вымогательство.