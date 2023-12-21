21 декабря 2023, 18:09
Жителя Новосибирска, задержанного с 20 килограммами наркотиков, осудили на 9 лет
В Новосибирске осудили местного жителя, которого обвиняли в попытке продать 20 килограммов наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Заельцовский районный суд.
Мужчина входил в ОПГ, торговавшую наркотиками через закладки в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Он получал крупные партии товара и координировал более мелких дилеров. Новосибирца задержали с крупной партией, 20 килограммами наркотиков.
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Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
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