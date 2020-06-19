Жителя Новосибирска задержали за совращение несовершеннолетней в интернете

По данным ведомства, 45-летний мужчина «используя свой мобильный телефон, <…> вступил в переписку с малолетней жительницей города Надым».

«В ходе общения с девочкой обвиняемый отправлял ей фотографии порнографического содержания, побуждал ребенка к действиям сексуального характера», — уточнили правоохранители.

Злоумышленника обвинили по статье «Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».