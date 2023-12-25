Криминал 25 декабря 2023, 13:54 Жителя Новосибирска поймали на очередной краже шоколадных яиц Охранники в Новосибирске задержали мужчину, который украл 100 шоколадных яиц IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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В Калининском районе Новосибирска охранники схватили мужчину, который пытался украсть коробку шоколадных яиц. Он сознался, что хотел продать их и купить наркотики, сообщило агентство безопасности «Гвардия».

Днем 24 декабря мужчина возрастом около 35 лет пришел в магазин, схватил стоявшую на кассе коробку «Киндер-сюрпризов» и выбежал на улицу. Охранник бросился за ним, к погоне подключили группу быстрого реагирования.

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У грабителя отобрали 44 яйца, но это только часть награбленного. По информации «Гвардии», мужчина не в первый раз вышел на охоту и вынес уже около сотни «киндеров». Ущерб магазину оценили в 30 тысяч рублей.

«Кражи мужчина совершал для последующей перепродажи и приобретения на вырученные деньги наркотиков. В момент совершения хищения он, скорее всего, также находился в измененном сознании», — сообщило агентство.

Похожий случай произошел в Москве шесть лет назад. Двое мужчин пришли в магазин на Коптевской улице, избили продавцов и попытались вынести 20 шоколадных яиц. Их задержали по подозрению в покушении на грабеж.