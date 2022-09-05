Криминал 05 сентября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Новосибирска осудят за жестокое убийство друга

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Жителя Новосибирска заподозрили в том, что он убил друга, а после выбросил его тело на свалку. Теперь над 38-летним мужчиной состоится суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следователей, ситуация произошла 28 июня. Между фигурантом дела и его 51-летним другом произошел конфликт на почве ревности, который в результате перерос в поножовщину. Злоумышленник, по версии следствия, убил своего оппонента, а после упаковал его тело в полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорку. Спустя два дня тело обнаружили на свалке.

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При этом ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом. Теперь его ждет заключение сроком до 15 лет.

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