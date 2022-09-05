Жителя Новосибирска осудят за жестокое убийство друга

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Мир
05 сентября 2022, 21:34
Боррель назвал первостепенную цель поддержки Украины
Подмосковье
05 сентября 2022, 21:31
Лучших работников трудовых отрядов наградили в Электростали
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Подмосковье
05 сентября 2022, 21:05
Ветеринары проверили здоровье лошадей – участниц реконструкции Бородинской битвы
Общество
05 сентября 2022, 21:03
Контейнерную площадку установят в Коломне по просьбам местных жителей к губернатору Воробьеву
Подмосковье
05 сентября 2022, 20:46
Павильон на остановке в Раменском установят по просьбе местного жителя, на которую обратил внимание Андрей Воробьев
Подмосковье
05 сентября 2022, 20:41
Более 25 тысяч гектаров земель Подмосковья ввели в эксплуатацию за лето
Происшествия
05 сентября 2022, 20:33
Жители Евпатории рассказали о работе ПВО над городом
Происшествия
05 сентября 2022, 20:27
МВД поделилось подробностями об автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной
Важное
05 сентября 2022, 20:26
Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам в Донбассе