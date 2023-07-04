Криминал 04 июля 2023, 17:01 Жителя Новосибирска осудили за убийство молодого человека неподалеку от бара

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Житель Новосибирска убил молодого парня выстрелом из пистолета. За преступление злоумышленник отправится в тюрьму. Об этом сообщил портал НГС.

Мужчина праздновал свой день Рождения в компании друзей рядом с баром. По их словам, неизвестный оскорбил их национальному признаку. Из-за этого они устроили драку с молодым человеком, который находился неподалеку. В результате мужчина схватил пистолет и выстрелил в голову имениннику.

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Сам фигурант дела заявил, что никого не оскорблял и что оппоненты «угрожали отрезать ему голову».

Три года он скрывался от полиции. Задержать его удалось лишь в декабре 2021 года в городе Видное Московской области. Суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима, написал «Царьград».