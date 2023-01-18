Криминал 18 января 2023, 11:55 Жителя Новосибирска осудили за нелегальное хранение пороха

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Житель Новосибирска хранил у себя порох. За это мужчину приговорили к условному заключению. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник рассказал, что забрал взрывчатое вещество с прошлого места работы. Он хранил у себя 763,5 грамма дымного пороха в период с 2003 года по 17 декабря 2021 года.

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Мужчина самостоятельно явился в полицию и признался во всем. Его приговорили к пяти годам условного срока с испытательным сроком в четыре года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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