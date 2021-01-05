Жителя Новосибирска обезглавили в квартире на новогодних праздниках

По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасии Кулешовой, тело убитого нашли в квартире 3 января.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия», — пояснила Кулешова.

Источник агентства добавил, что с погибшим в собственной квартире жестоко расправились его собутыльники — мужчина и женщина. По словам собеседника, голову убитого нашли в пакете под окном.