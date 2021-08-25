Жителя Новосибирска будут судить за то, что подросток впал в кому

Суд пройдет над продавцом из Новосибирска, который толкнул подростка, и тот впал в кому. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что пострадавший упал с крыльца магазина и сильно ударился головой. У него случилось кровоизлияние в мозг, в результате подросток впал в кому.

На продавца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.