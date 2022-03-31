Жителя Новороссийска заподозрили в двойном убийстве

В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом написал «Царьград».

Убийство произошло ночью 20 марта. Между подозреваемым и его знакомым произошла пьяная ссора, в ходе которой он зарезал своего оппонента. Другой мужчина попытался заступиться за пострадавшего, однако получил по голове несколько ударом металлическим прутом. Полученные травмы оказались смертельными. Он умер на месте. Трупы убитых нашли местные жители и сообщили об этом правоохранителям.