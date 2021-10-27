Жителя Новороссийска задержали по подозрению в двойном убийстве

В ночь на 27 октября на улице Курганской в станице Натухаевской Новороссийска 25-летний мужчина напал на бывшую сожительницу и ее отца и убил их. Подозреваемого задержали. Об этом написал «Царьград».

По словам следователей, злоумышленник приехал домой к бывшей сожительнице и, чтобы выманить ее во двор, отключил свет в помещении. На разговор с мужчиной вышел отец девушки, однако выяснить спорные моменты им не удалось. Гость схватил садовый сучкоруб и нанес хозяину дома раны, несопоставимые с жизнью.

Дочь погибшего выбежала на улицу и попыталась остановить бывшего возлюбленного. Однако мужчина убил и ее, а после скрылся с места преступления.

За помощью к прохожему обратился сын девушки. Он рассказал, что в его доме произошло убийство, и попросил вызвать полицию. Сотрудники Росгвардии совместно с правоохранителями задержали подозреваемого через несколько часов после преступления.

«Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В рамках следствия также будет установлен мотив совершения преступления», — сообщили в пресс-службе СУ СК по краю.