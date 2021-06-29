Жителя Новокузнецка посадили за распространение наркотиков

Жителя Новокузнецка приговорили к заключению за продажу наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что у него была база клиентов, которым он доставлял запрещенные вещества. Мужчину задержали перед продажей очередной партии.

«После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.