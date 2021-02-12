Жителя Новокузнецка поймали на краже телефонов

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новокузнецка, который попался на краже мобильников. Об этом сообщил портал Vse42.ru.

«Дни.ру» рассказали, что мужчина вскрыл магазин и проник внутрь, однако сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники частного охранного предприятия блокировали дверь и дождались полицейских. У задержанного изъяли более 10 телефонов. Сумма нанесенного ущерба составила около 30 тысяч рублей.