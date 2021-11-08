Жителя Нового Уренгоя, пропавшего в мае, нашли мертвым

Жителя Нового Уренгоя, который пропал еще в мае, нашли мертвым в тундре. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на волонтеров отряда «ЛизаАлерт».

«Назначена необходимая судебно-генетическая экспертиза и посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело еще расследуется», — говорится в сообщении Следственного комитета по ЯНАО.

В последний раз мужчину видели 28 мая примерно в три часа дня в микрорайоне Мирном. В июле правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения 28-летнего ямальца.