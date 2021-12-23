Жителя Нового Уренгоя приговорили к заключению за распространение детской порнографии

44-летнего жителя Нового Уренгоя приговорили к заключению за совершение пяти тяжких преступлений. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

По версии следователей, злоумышленник приобрел в интернете материалы интимного характера, на которых были изображены дети возрастом младше 14 лет. Такие изображения злоумышленник распространял в интернете, соцсетях и мессенджерах с 2019 по 2021 год.

Теперь четыре года мужчина проведет в колонии общего режима.