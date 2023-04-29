Криминал 29 апреля 2023, 00:35 Жителя Нового Уренгоя приговорили к сроку за распространение закладок

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Жителя Нового Уренгоя осудили за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Полицейские установили, что злоумышленник приобрел синтетический наркотик. Он планировал распространить вещества и размести одну закладку в шахте лифта.

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Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Его приговорили к заключению сроком на четыре года колонии строгого режима.