29 апреля 2023, 00:35
Жителя Нового Уренгоя приговорили к сроку за распространение закладок
Жителя Нового Уренгоя осудили за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.
Полицейские установили, что злоумышленник приобрел синтетический наркотик. Он планировал распространить вещества и размести одну закладку в шахте лифта.
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Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Его приговорили к заключению сроком на четыре года колонии строгого режима.
Наркотики
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