Криминал 10 февраля 2023, 14:53 Жителя Нового Уренгоя осудят за двойное убийство и хранение взрывчатки

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Пожилого мужчину из Нового Уренгоя осудят за убийство двух человек и хранение в квартире взрывчатых веществ. Об этом сообщил сайт «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, осенью прошлого года 61-летний мужчина из мести жестоко избил свою сожительницу и ее ухажера. От полученных травм оба пострадавших скончались.

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В ходе обысков в доме мужчины сотрудники полиции обнаружили емкости с взрывчатым веществом. Отмечается, что в отношении местного жителя возбудили два уголовных дела.

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