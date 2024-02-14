Криминал 14 февраля 2024, 14:30 Жителя Нового Уренгоя будут судить за нападение с ножом на незнакомца на вокзале

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В декабре прошлого года житель Нового Уренгоя поссорился с незнакомцем и ранил его ножом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Ссора двух мужчин произошла на привокзальной площади. Один из них достал нож и дважды ударил оппонента ножом. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, а агрессора задержали. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.

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