Жителя Нового Порта приговорили к 8 годам колонии за убийство собутыльника

Жителя Нового Порта Ямало-Ненецкого автономного округа приговорили к заключению за убийство односельчанина. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Утром 17 сентября 2021 года соседи нашли тело жителя дома в подъезде дома по улице Школьная. После проведения судебно-медицинской экспертизы, следователи выяснили, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

Спустя время удалось установить, что накануне погибший распивал алкоголь в компании не раз судимого 31-летнего односельчанина. В результате между ними завязался конфликт. Злоумышленник нанес приятелю удар стеклянной бутылкой по голове.

Преступника приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.