Криминал 12 января 2023, 18:38 Жителя Новгородской области задержали за сбыт наркотиков

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Житель Новгородской области занимался преступной деятельностью и сбывал наркотические вещества. Его задержали сотрудники полиции, сообщил сайт «Новгород.ру».

По данным Nation News, в декабре мужчина оптом приобрел большую партию запрещенных веществ. Отмечается, что в преступную деятельность наркоторговец был вовлечен через интернет.

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Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался сделать «закладки», возбуждено уголовное дело.

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