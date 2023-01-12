12 января 2023, 18:38
Жителя Новгородской области задержали за сбыт наркотиков
Житель Новгородской области занимался преступной деятельностью и сбывал наркотические вещества. Его задержали сотрудники полиции, сообщил сайт «Новгород.ру».
По данным Nation News, в декабре мужчина оптом приобрел большую партию запрещенных веществ. Отмечается, что в преступную деятельность наркоторговец был вовлечен через интернет.
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Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался сделать «закладки», возбуждено уголовное дело.
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