Криминал 14 апреля 2023, 01:29 Жителя Новгородской области осудили за убийство сожительницы

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Жителя поселка Панковка Новгородской области приговорили к заключению за убийство сожительницы. Об этом сообщило сетевое издание «Новгород.ру».

Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Злоумышленник схватил молоток и несколько раз ударил им по голове свою жертву, а после нанес ей удар в шею. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

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Тело погибшей осужденный закопал рядом со своим домом. После заявления в полицию от матери женщины злоумышленника задержали. Он признался в содеянном во время допроса. Мужчину приговорили к 10 годам заключения, написало Nation News.