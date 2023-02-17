Криминал 17 февраля 2023, 00:34 Жителя Новгородской области осудили за продажу наркотиков

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Жителя города Малая Вишера Новгородской области приговорили к сроку за торговлю наркотиками. Об этом сообщил портал «Новгород.ру».

Как установили следователи, преступление злоумышленник совершил в августе 2021 года. В одном из домов на улице Революции мужчина продал сотруднику полиции под прикрытием запрещенное вещество массой свыше 0,01 грамма. За наркотики он получил 500 рублей.

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Местного жителя приговорили к заключению сроком на пять лет и один месяц в колонии общего режима, написало Nation News.

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