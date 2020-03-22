Жителя Нижневартовска зарезали на собственной свадьбе

Свадебное застолье закончилось для 56-летнего жениха из Нижневартовска гибелью. Он повздорил с неким мужчиной на собственной свадьбе и получил несколько смертельных ударов ножом.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО, инцидент произошел 21 марта, около двух часов ночи, в нижневартовском кафе «Летучий голландец». Убитый праздновал там собственную свадьбу. Он что-то не поделил с 50-летним мужчиной.

Между ними вспыхнул конфликт. В ход пошел нож. Подозреваемый в убийстве несколько раз ударил жениха в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу, но ранения были смертельными. Врачи не смогли его спасти.

Предполагаемого убийцу сразу задержали. Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство». Сейчас следователи изучают все обстоятельства преступления и решают вопрос об аресте подозреваемого.