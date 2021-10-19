Жителя Нижнекамска заподозрили в изнасиловании двух девочек на детских площадках

В Нижнекамске задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух семилетних девочек. Предполагаемый преступник совершал непристойные действия прямо на детских площадках. Об этом сообщили на сайте управления СК по Татарстану.

Некий мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, днем в субботу, 16 октября, совращал малолетних на детских площадках по улицам Табеева и 30 лет Победы. Девочки рассказали обо всем родителям, а те обратились к правоохранителям.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. От дачи показаний он отказался. Следствие попросит суд отправить его под стражу.

СК завел дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Обстоятельства выясняются. Расследование продолжается.

Мужчина, пристававший к несовершеннолетним на детских площадках в Нижнекамске, ранее попал на видео. Сообщалось, что он предлагал детям заняться с ним непристойными вещами за деньги. На кадрах, опубликованных «Газетой.ru», также показано, как мужчина преследовал детей на площадках.