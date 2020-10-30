Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в краже проводов
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже проводов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, мужчина орудовал в микрорайоне Выя. Отмечается, что он успел украсть 345 метров проводов. Правоохранители поймали его после обращения представителя интернет-провайдера.
«Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов», — рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Следующие пять лет задержанный может провести за решеткой.