Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в краже проводов

По данным издания, мужчина орудовал в микрорайоне Выя. Отмечается, что он успел украсть 345 метров проводов. Правоохранители поймали его после обращения представителя интернет-провайдера.

«Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов», — рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Следующие пять лет задержанный может провести за решеткой.