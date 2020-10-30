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    30 октября 2020, 20:49

    Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в краже проводов

    Артур Блянихов

    В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже проводов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным издания, мужчина орудовал в микрорайоне Выя. Отмечается, что он успел украсть 345 метров проводов. Правоохранители поймали его после обращения представителя интернет-провайдера.

    «Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов», — рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

    Следующие пять лет задержанный может провести за решеткой.