23 августа 2023, 20:11
Жителя Нижнего Тагила поместили в больницу потому что он взял в заложники жену
Житель Нижнего Тагила Свердловской области взял в заложники свою жену и ребенка. Злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Задержанным оказался 29-летний местный житель, который находится на учете у врача-психиатра. Ранее мужчина имел проблемы с законом из-за грабежа и применения насилия в отношении представителя власти.
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После задержания полицейские передали его в специализированное медицинское учреждение.
«Женщина и ее семилетний ребенок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались», — отметил Горелых.
Задержания
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