Криминал 23 августа 2023, 20:11 Жителя Нижнего Тагила поместили в больницу потому что он взял в заложники жену

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Житель Нижнего Тагила Свердловской области взял в заложники свою жену и ребенка. Злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Задержанным оказался 29-летний местный житель, который находится на учете у врача-психиатра. Ранее мужчина имел проблемы с законом из-за грабежа и применения насилия в отношении представителя власти.

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После задержания полицейские передали его в специализированное медицинское учреждение.

«Женщина и ее семилетний ребенок сейчас находятся в безопасном месте, медицинская помощь и госпитализация им, к счастью, не потребовались», — отметил Горелых.