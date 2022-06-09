Жителя Нижнего Тагила, который брал деньги за ремонт под видом рабочего и пропадал, ждет суд

Мужчина пойдет под суд за мошенничество в Нижнем Тагиле. Он брал деньги за ремонт под видом рабочего и пропадал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

От его действий пострадали минимум 11 человек. Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Обвиняемый размещал в интернете объявления о своих услугах и убеждал клиентов перевести ему предполату. После чего переставал выходить на связь, либо делал максимально дешевый ремонт.

Мошенника задержали, теперь его будут судить.