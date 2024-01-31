Криминал 31 января 2024, 15:04 Жителя Нижнего Новгорода приговорили к 6 годам колонии за сбыт наркотиков

Читать 360tv в

Нижегородский районный суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, весной прошлого года подсудимый приобрел запрещенные вещества у знакомого, затем товар он продал. Во время обыска в квартире мужчины правоохранители изъяли партию наркотиков.

Реклама

Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.