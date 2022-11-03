Жителя Нижнего Новгорода осудят за незаконную продажу сигарет | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 19:02 Жителя Нижнего Новгорода осудят за незаконную продажу сигарет

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Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина стал подозреваемым после того, как сотрудники полиции задержали в Дзержинске грузовик Ford Transit, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В багажнике авто обнаружили 85 тысяч пачек немаркированных сигарет разных марок. Стоимость контрабанды составила 9 520 000 рублей. Мужчина признался, что свою продукцию продавал через Интернет. Свою вину он признал.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

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