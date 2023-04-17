Криминал 17 апреля 2023, 15:05 Жителя Нижнего Новгорода осудили за попытку убийства соседа из охотничьего ружья

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В Нижнем Новгороде прошел суд над 74-летним местным жителем, который в 2022 году попытался убить соседа из охотничьего ружья. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что днем 29 мая мужчина потребовал от владельца участка расписку о получении 1,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что мужчина выполнил требования, обвиняемый выстрелил в него. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему, написала pravda-nn.ru.

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Причиной конфликта стал участок, который потерпевший приобрел у подсудимого. Бывший владелец хотел продолжать использовать землю для своих хозяйственных нужд.

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