Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены из-за алиментов

Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей супруги. По версии следователей, сделал он это из нежелания выплачивать алименты. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального следственного управления СК.

Ситуация произошла 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района. Между супругами завязалась ссора, в результате чего мужчина выстрелил в голову жене из обреза охотничьего ружья. Женщина погибла на месте.

«Подозреваемый скрылся с места преступления. По горячим следам сотрудники полиции в рабочем поселке Вача установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью», — рассказали в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».