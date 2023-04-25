Криминал 25 апреля 2023, 14:49 Жителя Нижегородской области задержали за поджог соседей

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В Нижегородской области задержали мужчину, который поджег своих соседей из-за шума от строительных работ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК по региону.

Местного жителя разозлил шум от использования шлифовальной машины, он решил отомстить своим соседям. Мужчина пришел на их участок с бутылкой бензина, стал разбрызгивать горючее, а потом поджег его.

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Отмечается, что серьезные ожоги получили два человека пенсионного возраста, по данному факту возбуждено уголовное дело.