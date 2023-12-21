Криминал 21 декабря 2023, 18:02 Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве 60-летней знакомой

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В Нижегородской области правоохранители задержали жителя Арзамаса, который подозревается в убийстве знакомой. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире по улице Карла Маркса, во время ссоры сильно избил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».